"Мы все еще ведём переговоры с ЦСКА, соглашение ещё не подписано. Но могу сказать, что Гбамен мог оказаться в России ещё в прошлом году. Сандро Шварц был сильно заинтересован в том, чтобы Жан-Филипп перешёл в "Динамо". Они знакомы по совместной работе в "Майнце". Но в связи с травмами, этот трансфер не был осуществлён", - цитирует Колиньона Metaratings.
Напомним, сегодня появилась информация о возможном переходе Гбамена в ЦСКА. Сообщалось, что "армейцы" арендуют футболиста до конца сезона. При этом у красно-синих не будет права выкупа.
Жан-Филипп Гбамен выступает на позиции опорного полузащитника. В августе 2019-го года он перебрался в "Эвертон" из "Майнца" за сумму порядка 25 млн евро. С момента трансфера он провел за мерсисайдцев 8 матчей.
Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.
Агент Гбамена: соглашение с ЦСКА еще не подписано. В прошлом году Жан-Филипп мог перейти в "Динамо"
Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника "Эвертона" Жана-Филиппа Гбамена, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в ЦСКА.
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