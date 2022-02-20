Накануне сообщалось, что Максименко может стать заменой голкиперу химчан Илье Лантратову, которым интересуется "Зенит".
"Предположим, что Максименко перейдет в "Хиимки", и что здесь такого? Главное, что он будет не сидеть на лавке, а играть. Переход в последнюю команду РПЛ, и что? Не допускаете, что своей игрой он поможет команде выправить положение в чемпионате, плюс они же усилились опытными ребятами. Ничего здесь предосудительного не вижу. В любом случае он будет на виду", - цитирует Гаврилова РБ Спорт.
Голкипер Александр Максименко в текущем сезоне провел за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах, пропустив 28 мячей. Последний раз он выходил на поле 24 октября в матче против "Зенита" (1:7). Контракт Максименко с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.
"Химки" в таблице Российской Премьер-лиги занимают последнее, 16-е место. В активе подмосковной команды 14 очков в 18 матчах. 26 февраля "Химки" на своем поле примут "Динамо" в 19-м туре чемпионата России.
Гаврилов: Максименко может помочь "Химкам" выправить положение в РПЛ
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал возможный уход голкипера команды Александра Максименко в аренду в "Химки".
Фото: ФК "Спартак"