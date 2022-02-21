Ранее появилась информация, что "Динамо" заинтересовано в подписании контракта с футболистом сборной Армении. Интерес к игроку проявляет еще один российский клуб, название которого не приводится.
"Генриху подошли бы команды, которые ставят самые высокие задачи. Это будет его решение, но я не считаю, что переход в РПЛ станет шагом назад.
"Динамо" - одна из российских команд, которые показывают современный интенсивный футбол. Переход к Шварцу был бы отличным вариантом для Генриха. Но Мхитарян сейчас лидер "Ромы" по своим игровым качествам и я считаю, что пока есть силы, возможности и желание, он все-таки должен еще поиграть в топ-5 европейских чемпионатов.
Полузащитник Генрих Мхитарян выступает за "Рому" с 2019 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и стал автором 7 результативных передач. Контракт Генриха с римским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро. Мхитарян также выступал за лондонский "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", донецкий "Шахтер" и дортмундскую "Боруссию".
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ. Подопечные Шварца в 18 матчах набрали 36 очков. Отставание от первого места составляет 2 очка.
Источник: РБ Спорт
Минасян: переезд в Россию не будет для Мхитаряна шагом назад, но лучше будет еще поиграть в ведущих лигах Европы
Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян прокомментировал возможный переход полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна в "Динамо".
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