СМИ: болельщики без Fan ID будут передаваться полиции. Билеты аннулируют без возмещения стоимости

Полиция может задержать фанатов, которые пытаются попасть на стадион без паспорта болельщика (Fan ID).

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Сообщается, что даже в случае, если зритель купил билет, но пришел на стадион без паспорта болельщика или с его приостановленной работой, фанат не будет допущен на арену, а его билет будет аннулирован. Сотрудники стадиона будут обязаны разъяснить фанату причину, почему его не пускают на стадион, а после передадут его полицейским.



Напомним, с 1 июня 2022 года в России в силу вступит закон о введении "паспорта болельщика" (Fan ID). Законопроект трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон.



Фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено.



Ранее СМИ сообщили, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID (паспорт болельщика). Как пишет "Московский комсомолец" , правительство внесло изменения в правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и регламентировало порядок допуска на стадионы фанатов без паспорта болельщика либо с паспортом, действие которого приостановлено.Сообщается, что даже в случае, если зритель купил билет, но пришел на стадион без паспорта болельщика или с его приостановленной работой, фанат не будет допущен на арену, а его билет будет аннулирован. Сотрудники стадиона будут обязаны разъяснить фанату причину, почему его не пускают на стадион, а после передадут его полицейским.Напомним, с 1 июня 2022 года в России в силу вступит закон о введении "паспорта болельщика" (Fan ID). Законопроект трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон.Фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено.Ранее СМИ сообщили, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID (паспорт болельщика).