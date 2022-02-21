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Кирьяков: учитывая уровень РПЛ, для Чалова переезд в Швейцарию - небольшой шаг вперед

Главный тренер "Ленинградца" Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах форварда Федора Чалова в "Базеле".
Фото: "Базель"
Кирьяков отметил, что для Чалова переход в швейцарский клуб является шагом вперед в карьере.

"Учитывая уровень нашего чемпионата, для Федора переезд в Швейцарию - это небольшой шаг вперед. "Базель" является небольшим плацдармом для того, чтобы продвинуться дальше. Этим шансом надо пользоваться", - сказал Кирьяков.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Чалов перешел из ЦСКА в "Базель" на правах аренды. Сообщалось, что соглашение ЦСКА с швейцарским клубом рассчитано до конца сезона и не содержит в себе опцию выкупа игрока.

Источник: РБ Спорт


Теги: Базель ЦСКА Кирьяков Чалов
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