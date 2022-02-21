Маньяков допустил, что Мхитарян согласится продолжить карьеру в России. По его словам, "Динамо" способно предложить игроку хорошие условия контракта.
"Приезд Мхитаряна в Россию вполне возможен. Сейчас он играет в хорошем европейском клубе, но все-таки по итогу выбор будет за самим футболистом. Не думаю, что в Европе ему смогут предложить условия лучше, чем условное "Динамо" или же другой российский топ-клуб. <...> В имиджевом плане для РПЛ это будет отличная сделка", - сказал Маньяков.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мхитарян может перейти в "Динамо" следующим летом. По окончании сезона у 33-летнего армянского полузащитника истекает срок действия контракта с "Ромой".
Источник: РБ Спорт
Агент: переход Мхитаряна в "Динамо" стал бы отличной сделкой для РПЛ в имиджевом плане
Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна в "Динамо".
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