Борис Ротенберг: санкции Великобритании не повлияют на "Сочи"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что санкции, введенные против него британским правительством, не повлияют на клуб.

Фото: РИА Новости





"Нет, санкции Великобритании не повлияют на ФК "Сочи" и поддержку клуба с моей стороны", - заявил Ротенберг.



Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против российских финансовых организаций и российских бизнесменов. Под санкции в числе прочих попал Ротенберг. Таким образом Лондон отреагировал на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.



Источник: Ротенберг отметил, что продолжит поддерживать "Сочи", несмотря на санкции со стороны Великобритании."Нет, санкции Великобритании не повлияют на ФК "Сочи" и поддержку клуба с моей стороны", - заявил Ротенберг.Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против российских финансовых организаций и российских бизнесменов. Под санкции в числе прочих попал Ротенберг. Таким образом Лондон отреагировал на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.Источник: РИА Новости