"В последнее время он не был игроком ФНЛ, но и игроком основы РПЛ в таком клубе, как "Спартак", он не стал. Понимаем, что на дорожке между первой и второй командой он подзастрял. Но это молодой и перспективный футболист, который прошёл хорошую школу "Спартака" и хочет доказывать. Мы взяли его в аренду – этот вариант, который появился за 2 дня до конца трансферного окна, устроил всех", - цитирует Осинькина "Metaratings".
Футболист подписал с "Крыльями" арендное соглашение, которое предусматривает право выкупа. Гапонов находился в системе "Спартака" с 2018 года. За этот период защитник сыграл 23 матча, в которых не отмечался результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2024 года.
В нынешнем сезоне Гапонов ни разу не появлялся на поле в составе основной команды. В активе защитника 6 матчей в ФНЛ текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
"Крылья Советов" после 18 туров занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 27 набранных очков.
Осинькин: Гапонов подзастрял между первой и второй командой "Спартака", но он прошел хорошую школу
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переход защитника "Спартака" Ильи Гапонова в самарский клуб.
Фото: ФК "Спартак"