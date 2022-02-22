"Мы удачно выполнили в контрольных матчах те задачи и цели, которые ставили. У нас много новшеств и изменений. Рад, что в лице Мампасси мы нашли хорошего центрального защитника, также мы получили двух перспективных нападающих", - цитирует Гисдоля "Матч ТВ".
Напомним, в декабре прошлого года "Локомотив" объявил о переходе Марка Мампасси из "Шахтера". Защитник подписал с "железнодорожниками" контракт на 5 лет. На днях стало известно, что Мампасси не будет считаться в РПЛ легионером, поскольку получил российский паспорт.
До перехода в "Локомотив" Мампасси на правах аренды выступал за ФК "Мариуполь", в составе которого провел 15 матчей в УПЛ. Стоимость Мампасси оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро.
Гисдоль: в лице Мампасси мы нашли хорошего центрального защитника
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль оценил приобретение защитника Марка Мампасси.
Фото: ФК "Локомотив"