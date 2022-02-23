Терюшков отметил, что удовлетворен работой клуба на трансферном рынке. Также он рассказал о ситуации с форвардами Александром Кокориным и Зе Луишем, которыми интересовались "Химки".
"Оцениваю трансферную политику как удовлетворительную. Всех, кого хотели забрать, мы забрали. Кокорина и Зе Луиша мы рассматривали в декабре - это была первая пристрелочная история. Это было даже не серьезное рассмотрение, они просто были в списках. Тот состав, который есть сейчас, в силах справиться с задачей на 100%", - сказал Терюшков.
Отметим, что сегодня, 23 февраля, "Химки" объявили о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на полтора года. Накануне "Химки" сообщили о расторжении контракта с Игорем Черевченко, возглавлявшим команду.
Источник: Sport24
Терюшков: Кокорин и Зе Луиш? "Химки" их всерьез не рассматривали, они просто были в трансферных списках
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о трансферной кампании клуба нынешней зимой.
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