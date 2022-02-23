Ранее СМИ сообщили, что во время зимнего трансферного окна футболистом активно интересовался клуб "Витория Гимарайнш".
"У нас было предложение от одного из португальских клубов по аренде Яковлева с правом выкупа, но ЦСКА рассчитывает на Владислава во второй части сезона, поэтому было принято решение отклонить данный запрос", - цитирует Железнякова Sport24.
Нападающий Владислав Яковлев в текущем сезоне провел 10 матчей в РПЛ, а также 2 игры в рамках Кубка России. На счету 20-летнего футболиста 1 гол и результативная передача. Также Яковлев сыграл в 3 матчах за молодежную команду ЦСКА в "М-Лиге". Контракт Яковлева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 500 тысяч евро.
ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком".
Агент Яковлева прокомментировал слухи об интересе клуба из Португалии
Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, подтвердил информацию, согласно которой 20-летнего форварда мог арендовать клуб из Португалии, однако армейцы не отпустили его.
Фото: РПЛ