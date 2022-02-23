Юран сообщил, что решение об уходе с поста главного тренера "СКА-Хабаровск" и принятии предложения "Химок" далось ему непросто.
"Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело. Я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал. Она уже была мне как ребенок. Так что, правда, было непросто решиться на такой шаг", - сказал Юран.
Напомним, что накануне "Химки" объявили о назначении Юрана на пост главного тренера. Контракт специалиста с подмосковным клубом рассчитан на 1,5 года.
"Химки" располагаются на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Юран: решение покинуть "СКА-Хабаровск" далось мне очень тяжело
Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, как решил принять предложение подмосковного клуба.
Фото: Sportbox