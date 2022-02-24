Об отказе от трансфера заявил президент шведского клуба Матиас Фри. Ранее трансфер застопорился из-за проблем с бумагами.
Напомним, информация о возможном переходе Сведберга впервые появилась 21 февраля. Сообщалось, что клубы уже обговорили детали трансфера - "Локомотив" должен был заплатить 4,5 млн евро сразу и еще 2,5 млн в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Сведберг дебютировал за основную команду "Хаммарбю". Шведский футболист выступает на позиции центрального полузащитника. 1 февраля ему исполнилось 18 лет. На его счету 19 матчей, в которых он отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведа в 1,8 млн евро.
Источник: Fotbollskanalen
"Хаммарбю" отказался от трансфера Сведберга в "Локомотив" из-за начала российской спецоперации на Украине
Полузащитник "Хаммарбю" Виллиот Сведберг не перейдет в "Локомотив".
Фото: ФК "Хаммарбю"