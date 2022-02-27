— Результат закономерный. ЦСКА играл вчера немного лучше "Спартака".
Нельзя по одной игре говорить, что трансферы у ЦСКА удачные. Хотя даже по этой игре видно, что приобретения "Спартака" неособенные, — цитирует Ловчева "СЭ".
Московский "Спартак" проиграл армейцам в матче чемпионата России. Поединок 19-го тура завершился победой гостей 2:0 благодаря голам турецкого хавбека Юсуфа Языджи и казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.
В зимнее трансферное окно в "Спартак" перешли Шамар Николсон, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Леон Классен, Мартинс Перейра, Илья Свинов и Никита Чернов. На новичков красно-белые потратили 14,2 млн евро.
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Ловчев: даже по игре с ЦСКА видно, что приобретения "Спартака" неособенные
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком" (2:0) в чемпионате России.
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