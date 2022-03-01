По данным источника, ни один из иностранных представителей московского клуба не выразил такую мысль. Команда в полном составе отправилась на поединок 1/8 финала Кубка России с "Сочи", который состоится 2 марта.
После 19 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 33 очками занимает в турнирной таблице четвертое место.
Источник: Sport24.
Зинченко призвал дисквалифицировать всех российских спортсменов
Источник: легионеры ЦСКА не планируют покидать команду
Легионеры ЦСКА не планирует уходить из московского клуба.
Фото: Getty Images