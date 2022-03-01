— "Кубань" — не уровень "Спартака". Это будет легкая победа для москвичей. Если не обыгрывать такие команды, то какие еще нужны, уровня третьей лиги? — приводит слова Петржелы "СЭ".
Московский "Спартак" и краснодарская "Кубань" встретятся в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч запланирован на завтра, 2 марта. Начало: 20:00 мск.
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Петржела: "Кубань" — не уровень "Спартака". Это будет легкая победа для москвичей
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о матче между "Спартаком" и "Кубанью" в 1/8 финала Кубка России.
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