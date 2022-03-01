Сегодня "железнодорожники" объявили о том, что немецкий специалист освобожден от должности главного тренера. Вместе с Гисдолем клуб покинул его помощник Зильбрехт Лутц. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер
"Решение Гисдоля и Лутца - это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Профессия тренера - это всегда стресс и колоссальное давление, и тренер должен выполнять контракт и уметь под этим давлением работать, каким бы ни был его источник. Это решение в определенном смысле показывает уровень их профессионализма. Тем не менее мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личный выбор", - сказал Леонченко.
Маркус Гисдоль стал главным тренером "Локомотива" в октябре 2021 года. На этом посту он сменил Марко Николича. Под его руководством столичный клуб провел 12 матчей, в которых одержал 3 победы, 3 раза сыграл вничью, а также потерпел 6 поражений.
В четверг, 3 марта "Локомотив" на своем поле примет "Енисей" в рамках 1/8 финала Кубка России. В таблице РПЛ "железнодорожники" занимают 7-е место, имея в своем активе 28 очков.
Маркус Гисдоль объяснил причины ухода из "Локомотива"
Гендиректор "Локомотива": решение Гисдоля об уходе показывает уровень его профессионализма
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко заявил, что бывший главный тренер москвичей Маркус Гисдоль нарушил контрактные обязательства перед клубом.
Фото: ФК "Локомотив"