Накануне появилась информация, что все легионеры "Краснодара" приняли решение уйти из команды. Сообщалось, что к этому решению, по данным источника, их подговорил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
Агент защитника "Краснодара" Кайо, рассказал, что клуб отпустил всех легионеров без разрыва контрактов.
Также вчера "быки" объявили об уходе с поста главного тренера Даниэля Фарке. Немецкий специалист не провел ни одного официального матча во главе "Краснодара".
"Сейчас появляется много различной информации, но насколько я знаю, на данный момент Крыховяк еще в России. Пока думает о своем будущем.
Очевидно, что "Краснодар" - не последний клуб, который столкнется с оттоком футболистов. Но, на мой взгляд, в "Краснодаре" при данных обстоятельствах, руководство нашло оптимальный выход из ситуации - как для Даниэля Фарке, так и для легионеров команды", - сказал Генич.
Следующий матч "Краснодар" проведет в понедельник, 7 марта, против "Урала". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Источник: Матч ТВ
Генич: насколько я знаю, Крыховяк еще в России. Пока думает о своем будущем
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о текущей ситуации с "Краснодаре".
Фото: РПЛ