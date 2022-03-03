Как сообщала пресс-служба "Зенита", в связи с тяжелой семейной ситуацией украинский футболист попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.
По информации Bobsoccer, Ракицкий не мог продолжать выступления в "Зените" не по политическим, а по личным мотивам - в настоящий момент футболист занимается безопасностью своих родителей, живущих на Украине. Отмечается, что семья Ракицкого остается в Санкт-Петербурге.
Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019. Его контракт с петербургским клубом был рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне украинец провел 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и стал автором 6 результативных передач. Всего за петербургский клуб 32-летний футболист сыграл в 108 матчах и забил 7 мячей.
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Стало известно, почему Ракицкий покинул "Зенит"
В среду, 2 марта, защитник Ярослав Ракицкий покинул петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"