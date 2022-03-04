Паршивлюк - о конфликте с Шварцем: в перерыве он завел меня в душевую и начал кричать

"Шварц в "Динамо" сорвался всего один раз. На кого кричал? На меня! Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. В перерыве Шварц завел меня в душевую и начал кричать: "Ты не имеешь права [так делать]!" Я пытался что-то сказать, но его было не остановить. На следующий день мы поговорили и друг друга поняли", - сказал Паршивлюк.
Защитник Сергей Паршивлюк выступает за "Динамо" с лета 2019 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами. В общей сложности за бело-голубых защитник сыграл в 58 матчах, на его счету 6 результативных передач. Контракт Паршивлюка с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2022 года. Также футболист защищал цвета "Спартака", "Ростова" и "Анжи".
"Динамо" в таблице Российской Премьер-лиги идет на 2-м месте, набрав в 19 матчах 39 очков.
Источник: СЭ
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Фото: РПЛ