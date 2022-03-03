— Он в топ-1. Причем с огромным отрывом! Я после первой тренировки это понял. Еще подумал: ведь я же был в академии "Спартака" которая считалась лучшей в России, и там играло много талантливых футболистов — но таких, как Заха, я реально никогда не встречал, — приводит слова Паршивлюка "СЭ".
18-летний Захарян в нынешнем сезоне стал автором четырех голов и шести результативных передач в 18 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Действующее соглашение российского футболиста с клубом из Москвы действует до 2024 года.
Рыночная стоимость Захаряна оценивается порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро
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Паршивлюк: Захарян самый талантливый футболист, с которым я играл
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк назвал полузащитника Арсена Захаряна самым талантливым футболистом, с которым играл.
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