Напомним, сегодня Валерий Карпин заявил, что встречался с Дзюбой на сборах. Форвард "Зенита" сказал главному тренеру сборной, что хочет вернуться в состав национальной команды.
"Ого, Дзюба помирился с Карпиным — здорово! Я рад! Если Дзюба играет в основе "Зенита", думаю, и в сборной тоже будет всегда в старте. Может, "Зенит" все же продлит контракт с Артемом, потому что он игрок национальной команды"
Дзюба — сложный человек, c ним сложно всегда договориться о чем-то, он немного упрямый. Артем как и футболист, так и человек очень жесткий", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 18 матчей в РПЛ, в которых он забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце сезона.
Ранее сборную России отстранили от участия в стыковых матчах к ЧМ-2022 в Катаре. Сегодня в РФС сообщили, что с 21 по 27 марта сборная проведет тренировочные сборы в Москве.
Петржела: рад, что Дзюба помирился с Карпиным. С Артемом всегда сложно о чем-то договориться, он немного упрямый
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слова Валерия Карпина о встрече с Артемом Дзюбой.