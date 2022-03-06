— Могу похвалить своих игроков — ребята бились! Мое мнение, по игре заслужили ничью. Обидно, что проиграли. Могу похвалить игроков — они действительно бились и боролись, — приводит слова Измайлова ТАСС.
"Нижний Новгород" большую часть матча играл в меньшинстве после удаления защитника Кечкеша. Команда Александра Кержакова пропустила единственный гол на 90+6 минуте: отличился турецкий полузащитник Юсуф Языджи.
Языджи снова решил исход игры, а Марио Фернандес получил тяжелую травму. ЦСКА в большинстве обыграл «Нижний Новгород»
"Вымученная победа и неинтересная игра, не впечатлили". Пономарев - о матче ЦСКА с "Нижним Новгородом"
Гендиректор "Нижнего Новгорода": по игре команда заслужила ничью с ЦСКА
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.
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