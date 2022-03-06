Деспотович: могу ли повторить, что я лучший, как говорил летом? Да, я всегда лучший

Форвард тульского "Арсенала" Джордже Деспотович оценил свою игру в матче с "Крыльями Советов" (2:2) в 20-м туре РПЛ.

Фото: ПФК "Арсенал" Тула





Напомним, Деспотович сегодня открыл счет голам за туляков, реализовав пенальти в ворота "Крыльев Советов". Гол серба вывел его команду вперед, но в итоге встреча завершилась ничейным результатом - 2:2.



" "Доволен ли собой? Могу ещё лучше. В следующей игре буду на своём уровне. У меня была "корона", была такая ситуация, что долго не тренировался на первом сборе с "Рубином". Могу ли повторить, что я лучший, как говорил летом? Да. Я всегда лучший", - приводит слова Деспотовича "Чемпионат" Напомним, Деспотович сегодня открыл счет голам за туляков, реализовав пенальти в ворота "Крыльев Советов". Гол серба вывел его команду вперед, но в итоге встреча завершилась ничейным результатом - 2:2. Арсенал " объявил о переходе Деспотовича в феврале. Футболист подписал контракт на три года. Ранее серб выступал за " Рубин ", "Оренбург" и "Астану". В январе он расторг контракт с казанцами по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что клуб предложил форварду искать новую команду, но в итоге ситуация привела к конфликту, по итогам которого Деспотовича отправили в дубль.