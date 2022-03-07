Кучаев пропустил матч "Рубина" с "Ахматом" из-за повреждения

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил причину невыхода полузащитника Константина Кучаева на поле в матче 20 тура РПЛ против "Ахмата" (2:1).

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23-летний полузащитник Константин Кучаев, находящийся в казанском "Рубине" на правах аренды из московского - У Кучаева повреждение, поэтому он не мог играть сегодня. Мы до последнего надеялись, что он сможет принять участие в матче, тестировали его, но не получилось, - передает слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".23-летний полузащитник Константин Кучаев, находящийся в казанском "Рубине" на правах аренды из московского ЦСКА до конца сезона, не сыграл в выездном матче 20 тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (2:1). Футболист был включен в заявку на игру, но остался в запасе и на замену не выходили. Ранее Кучаев отыграл за " Рубин " 84 минуты в матче 19 тура РПЛ с " Зенитом " (2:3), где отметился результативным пасом, и 90 минут в матче 1/8 финала Кубка России против "Ротора" (2:1).