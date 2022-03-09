— Да, действительно в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам, — приводит слова Хачатурянца Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что действующий президент Российской Премьер-Лиги находится на территории Великобритании, в которую прилетел за несколько дней до начала событий в мире.
Тренер ЦСКА Крамаренко: Языджи любит после тренировок оставаться и бить по воротам с разных дистанций
Ловрен вызван в сборную Хорватии. Сейчас он находится в Загребе
Хачатурянц подтвердил, что находится не в России
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что сейчас находится не в России.
Фото: Getty Images