— Информация про возвращение Кухты в "Славию" — неправда. Ян остается в "Локомотиве", на данный момент никаких проблем нет, его все устраивает. Этот вопрос не обсуждался, — приводит слова агента Sport24.
25-летний Кухта стал игроком российского клуба в зимнее трансферное окно, перейдя из чешской "Славии" за пять миллионов евро. В новой команде нападающий забил один гол в двух матчах.
Соглашение Кухты и "Локомотива" истекает в 2026 году.
Агент Кухты: информация про возвращение Кухты в "Славию" — неправда
Милан Мартинович, агент нападающего "Локомотива" Яна Кухты рассказал, что футболист не собирается покидать российскую команду.
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