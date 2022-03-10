По сведениям источника, футболист возобновил тренировки в общей группе.
Из-за травмы Кузяев появился на поле после зимнего перерыва лишь в первой игре 1/16 финала Лиги Европы с "Бетисом" (2:3).
В нынешнем сезоне 29-летний Кузяев в 19 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять голевых передач. Соглашение футболиста с клубом истекает в 2023 году.
Источник: Bobsoccer.
Источник: Кузяев готов сыграть с "Крыльями Советов"
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, вероятно, сможет сыграть в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Зенит"