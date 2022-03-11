Бразильский футболист уже покинул Россию вместе с остальными легионерами, но хочет остаться с командой.
27-летний Вандерсон выступает за российскую команду с 2017 года, перейдя из "РБ Лейпциг". Всего за "Краснодар" Вандерсон провёл 130 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 21 голевую передачу.
Соглашение Вандерсона и "Краснодара" истекает в 2024 году.
Источник: РБ Спорт.
Источник: Вандерсон не собирается разрывать контракт с "Краснодаром"
Полузащитник "Краснодара" не собирается разрывать контракт с командой.
Фото: Getty Images