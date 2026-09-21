Российский арбитр назначен на матч Узбекистан - Иран

Судья из России будет судить международный матч.
Фото: РФС
На товарищеском матче между сборными Узбекистана и Ирана доверено отработать российской бригаде арбитров. Об этом сообщила футбольная ассоциация Узбекистана

Главным судьей назначен Кирилл Левников, помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин.

Игра состоится в этот четверг, 24 сентября, и пройдет на стадионе "Истиклол" в Фергане.

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