Российский арбитр назначен на матч Узбекистан - Иран

Судья из России будет судить международный матч.

Фото: РФС

На товарищеском матче между сборными Узбекистана и Ирана доверено отработать российской бригаде арбитров. Об этом сообщила футбольная ассоциация Узбекистана



Главным судьей назначен Кирилл Левников, помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин.



Игра состоится в этот четверг, 24 сентября, и пройдет на стадионе "Истиклол" в Фергане.