Агент Кайо: он следит за "Краснодаром" из Бразилии и доволен двумя победами подряд

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, рассказал, что его клиент следит за выступлением команды в его отсутствие.

Фото: ФК "Краснодар"





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"Да, конечно, Кайо следит за "Краснодаром" даже из Бразилии. Он доволен двумя победами подряд. Кайо был по-настоящему счастлив в Краснодаре. Мы надеемся, что ситуация улучшится как можно скорее. Только тогда мы можем быть в чем-то уверены", - цитирует агента "РБ Спорт" Напомним, " Краснодар " предоставил всем легионерам право временно приостановить контракты с клубом еще до официального предоставления этой возможности от ФИФА. В результате "быков" уже окончательно покинули Реми Кабелла и Виктор Классон, расторгнувшие контракты с клубом. Кроме того, Хуниор Алонсо отправился в аренду в бразильский "Атлетико Минейро", а Гжегож Крыховяк близок к подписанию краткосрочного соглашения с греческим АЕК.