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Варга: Семак достоин тренировать любую команду в мире. Его качество работы не уступает топовым тренерам

Агент Шандор Варга поделился мнением о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
"Семак — отличный тренер. Он достоин тренировать любую команду в мире. Я видел много топовых тренеров, его качество работы не уступает им. А качества у него отличные, я видел его работу близко, я знаю, как он работает. Сотрудники УЕФА видели его в деле и были восхищены его работой, когда были в Санкт-Петербурге. Тогда как раз "Зенит" выиграл Кубок России", - цитирует Варгу "Спорт день за днем".

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. С того момента сине-бело-голубые трижды подряд становились победителем чемпионата России. Кроме того, команда один раз побеждала в Кубке России и дважды выигрывала Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне "Зенит" также лидирует в РПЛ после 21 тура. В активе команды Семака 45 набранных очков. На три очка от питерцев отстает "Динамо", занимающее вторую строчку в турнирной таблице.


Теги: Семак Варга Зенит
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