— Да в целом нормально доехали. Мы успели выспаться.
Понятно, что это непривычно. Мы всегда летали на самолётах. Но хорошо, что поехали за два дня до матча. Успели выспаться и на игру уже вышли в хорошей форме, — приводят слова Прохина "Известия".
Напомним, "Сочи" добиралась на матч Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" в Ростов-на-Дону на поезде. Сочинская команда сумела одержать победу с минимальным счётом 1:0.
20-летний Прохин в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав голевую передачу. Защитник находится в "Сочи" на правах аренды из "Ростова".
Прохин рассказал, как "Сочи" добирались на игру с "Ростовом" на поезде
Защитник "Сочи" Данила Прохин вспомнил, как команда добиралась на матч РПЛ в Ростов-на-Дону на поезде.
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