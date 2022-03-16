"Последствия будут и должны быть, конечно. Мы живем в то время, когда наказывают всех: и судей, и игроков, и тренеров. Как спортсмен я Слуцкого понимаю. Но я смотрел игру и не увидел предвзятого отношения Мешкова к "Рубину". Чтобы "Рубин" "убивали", я не видел. Красная карточка Лисаковичу была заслуженной, фолы многие тоже", - цитирует Мостового "Евро-Футбол".
Напомним, 14 марта "Рубин" дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку. После матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий нелицеприятно высказался о судействе Мешкова, заявив, что арбитр "устроил бенефис".
Сегодня стало известно, что комитет по этике рассмотрит высказывания Слуцкого на ближайшем заседании.
Мостовой: не видел, чтобы "Рубин" "убивали" в матче с "Ростовом". Красная карточка была заслуженной
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывания главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого после матча с "Ростовом".
Фото: ФК "Рубин"