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Агент Комппера заявил, что тренер не намерен покидать "Локомотив"

Арманд Дурн, агент тренера "Локомотива" Марвина Комппера, заявил, что специалист не намерен покидать московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее сегодня "Матч ТВ" сообщил, что руководство московского "Локомотива" в связи со сложной экономической ситуацией рассматривает проект омоложения команды. А на пост главного тренера может быть приглашен наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

"В данный момент мистер Комппер хорошо чувствует себя в "Локомотиве", ему комфортно работать с его коллегами. Так что сейчас он абсолютно точно продолжает работать и будет стараться заработать как можно больше очков для "Локомотива".

Он настоящий джентльмен и очень умный человек. Что бы они ни хотел сделать, он всегда будет на связи, всегда будет общаться. И Марвин точно не волшебник, он не исчезнет", - приводит слова агента РБ Спорт.

Напомним, в начале марта с поста главного тренера "Локомотива" ушел немецкий специалист Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер. Так как у специалиста нет необходимой лицензии и.о. тренера был заявлен Дмитрий Лоськов.

"Локомотив" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 7-е место, набрав в 20 матчах 31 очко. Ближайший матч столичный клуб проведет в субботу, 19 марта. В гостях "железнодорожники" встретятся с грозненским "Ахматом".

Источник: "Локомотив" рассматривает новый проект с омоложением команды и назначением Галактионова


Теги: Локомотив
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