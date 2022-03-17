"Все по плану, Стас работает. Восстановление идет согласно плану. Стас прилагает все усилия, но последнее слово в любом случае будет за докторами. Надеемся в этом сезоне увидеть его на поле", - сказал Клюев.
Магкеев получил травму в сентябре в матче 9-го тура РПЛ с "Химками" (0:0). В октябре в Германии он был успешно прооперирован.
В текущем сезоне Станислав Магкеев провел 8 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. Контракт 22-летнего россиянина с "Локо" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.
"Локомотив" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 7-е место, набрав в 20 матчах 31 очко. Ближайший матч столичный клуб проведет в субботу, 19 марта. В гостях "железнодорожники" встретятся с грозненским "Ахматом".
Источник: "СЭ"
Агент Магкеева: надеемся увидеть Стаса на поле в этом сезоне
Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Станислава Магкеева, рассказал о восстановлении игрока после разрыва передней крестообразной связки колена.
Фото: ФК "Локомотив"