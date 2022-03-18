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"Если их что-то не устраивает, пускай едут". Гаврилов - о легионерах "Спартака"

Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал новость о том, что Квинси Промес убедил легионеров красно-белых остаться в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее технический координатор "Спартака" Артем Ребров заявил, что Промес убедил легионеров остаться в клубе.

"Как я оцениваю его поступок? Да никак. Что значит уговорил? Сами они не могут решить свои проблемы? Их никто не выгоняет, никто не трогает, смысл тогда уезжать. Если их что-то не устраивает, пускай едут, это их право. А если все устраивает, то пусть играют. Каждый сам решает, где ему лучше", - цитирует Гаврилова "СЭ".

Напомним, ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.

Московский "Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 9-е место. В 21 матче красно-белые набрали 26 очков. С декабря прошлого года столичный клуб возглавляет итальянец Паоло Ваноли. Под руководством Ваноли "Спартак" провел 4 официальных матча, в которых одержал 2 победы и потерпел 2 поражения.

Ребров: Промес убедил легионеров остаться в "Спартаке" в этой непростой ситуации


Теги: Гаврилов Спартак
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