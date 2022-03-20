Матчи Скрыть

Сделать ставку

Экс-арбитр И. Егоров о судействе в матче ЦСКА - "Рубин": к Левникову и ВАР нет вопросов по решениям

Экс-рефери ФИФА Игорь Егоров дал комментарий по спорным моментам с первым и вторым голами ЦСКА в матче 22 тура РПЛ с "Рубином" (6:1).
Фото: РПЛ
- На повторе показали линию офсайда, Языджи находился на линии с мячом. Это не офсайд. Игрок, который отдавал передачу на Языджи, находился дальше. Арбитры на ВАР и главный судья приняли верное решение, продолжив игру. Гол чистый. Второй гол? Мяч отскочил от корпуса игрока, поэтому оснований для отмены мяча нет. Абсолютно верное решение. К квалификации и компетенции Левникова и арбитров на ВАР нет вопросов по решениям, - передает слова Егорова РБК Спорт.

Матч 22 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Рубин" завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 6:1. При первом голе красно-синих возникло подозрение на офсайд у отличившегося полузащитника Юсуфа Языджи, который в момент паса визуально находился ближе к воротам, чем любой из защитников "Рубина". При втором голе возникло подозрение на игру рукой со стороны полузащитника Хесуса Медины, выполнившего результативную передачу корпусом. На матче работала бригада арбитров под руководством главного рефери Кирилла Левникова. Ранее после игры 21 тура "Рубин" - "Ростов" (1:2) главный тренер казанцев Леонид Слуцкий разразился гневной речью в адрес главного арбитра Виталия Мешкова.

«Ростов» Карпина переиграл «Рубин», Слуцкий в бешенстве из-за судейства Мешкова. Прав ли главный тренер казанцев?


Теги: ЦСКА Рубин Левников Егоров И
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Экс-арбитр И. Егоров о судействе в матче ЦСКА - "Рубин": к Левникову и ВАР нет вопросов по решениям
"Любого другого тренера за подобные результаты уже бы не было в "Рубине". Р. Билялетдинов высказался о Слуцком 1
"Рома" разгромила в дерби "Лацио" с дублем Абрахама
Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву 1
"Аталанта" без Миранчука победила в гостях "Болонью"
"Барселона" разгромила "Реал", забив четыре безответных мяча. Обамеянг оформил дубль 5
"Ахмат" опроверг информацию о штрафе и лишении Семенова капитанской повязки
Силкин: видно, что "Динамо" сейчас не в оптимальной форме. Думаю, пауза в чемпионате должна пойти на пользу эксклюзив
Шварц: Шиманьски - ключевой игрок "Динамо"
"Лет 20 так не ездил. Предыгровая тренировка - вообще ужас, ноги никакие". Полоз - о 17-часовой поездке на поезде 3
Шварц: в матче с "Ростовом" "Динамо" не хватало точности в передачах
Семин: "Динамо" сыграло против "Ростова" ниже своих возможностей эксклюзив
"Есть разочарование, что потеряли два очка". Карпин - о ничьей с "Динамо" 2
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 35
Языджи: ЦСКА замечательная и отличная команда 6
"Динамо" не догонит "Зенит". Матч с "Ростовом" еще раз показал проблемы Сандро Шварца 4
"Реал" - "Барселона": стартовые составы команд на "Эль Класико"
"Динамо" спаслось от проигрыша "Ростову" благодаря голу Смолова с пенальти в концовке 15
Газизов: "Уфа" хотела обыграть "Краснодар" 1
СМИ: Куман ведет переговоры о возвращении в сборную Нидерландов
Кузнецов: ЦСКА уже стал угрозой "Зениту" и "Динамо" в борьбе за чемпионство 5
Головин прокомментировал разгромную победу "Монако" над "ПСЖ"
Агаларов снял голевую засуху, Сперцян стал антигероем, Беленов переиграл Ионова. «Уфа» и «Краснодар» разделили очки
"Базель" победил в гостях "Грассхоппер", Чалов весь матч провел на скамейке запасных
В Новогорске стартовал сбор молодежной сборной России 1
"Это не фол". Судья Иванов объяснил момент с травмой Айртона в игре с "Нижним Новгородом" 12
Белоус - о возможном уходе Слуцкого из "Рубина": посмотрим, кто возьмет себе тренера-лузера 3
Федотов - о поражении от "Крыльев": за что удаление? Странное судейское решение
Осинькин: мы победили, но матч был очень тяжелым 1
Зиньковский - о победе над "Сочи": нереальный матч получился 4
Все новости
-