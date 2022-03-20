- На повторе показали линию офсайда, Языджи находился на линии с мячом. Это не офсайд. Игрок, который отдавал передачу на Языджи, находился дальше. Арбитры на ВАР и главный судья приняли верное решение, продолжив игру. Гол чистый. Второй гол? Мяч отскочил от корпуса игрока, поэтому оснований для отмены мяча нет. Абсолютно верное решение. К квалификации и компетенции Левникова и арбитров на ВАР нет вопросов по решениям, - передает слова Егорова РБК Спорт.
Матч 22 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Рубин" завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 6:1. При первом голе красно-синих возникло подозрение на офсайд у отличившегося полузащитника Юсуфа Языджи, который в момент паса визуально находился ближе к воротам, чем любой из защитников "Рубина". При втором голе возникло подозрение на игру рукой со стороны полузащитника Хесуса Медины, выполнившего результативную передачу корпусом. На матче работала бригада арбитров под руководством главного рефери Кирилла Левникова. Ранее после игры 21 тура "Рубин" - "Ростов" (1:2) главный тренер казанцев Леонид Слуцкий разразился гневной речью в адрес главного арбитра Виталия Мешкова.
«Ростов» Карпина переиграл «Рубин», Слуцкий в бешенстве из-за судейства Мешкова. Прав ли главный тренер казанцев?
Экс-арбитр И. Егоров о судействе в матче ЦСКА - "Рубин": к Левникову и ВАР нет вопросов по решениям
Экс-рефери ФИФА Игорь Егоров дал комментарий по спорным моментам с первым и вторым голами ЦСКА в матче 22 тура РПЛ с "Рубином" (6:1).
Фото: РПЛ