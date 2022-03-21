"Вызов в сборную стал неожиданностью, потому что списки к этому моменту уже были известны. А утром позвонили и сказали: "Приезжай". Первые эмоции — удивление, потому что настолько неожиданно все получилось.
Какая сейчас мотивация в сборной? Ты совершенствуешься не только в официальных играх, но и на тренировках. В команде собраны игроки самого высокого уровня. Даже тренироваться с ними круто! Хочется набраться опыта", - цитирует Кучаева "Sport24".
Ранее пресс-служба сборной России объявила, что несколько футболистов будут дополнительно вызваны на сбор российской национальной команды, который проходит в Москве с 21 по 27 марта. В их число попал и Кучаев.
В конце января Кучаев на правах аренды перебрался из ЦСКА в "Рубин". Перед уходом полузащитник продлил свой контракт с "армейцами" до 2024 года, но у казанского клуба есть право выкупа футболиста.
За "Рубин" Кучаев провел четыре матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Накануне Кучаев забил единственный гол казанцев в матче против ЦСКА (1:6).
Кучаев: вызов в сборную стал неожиданностью. Даже тренироваться там круто!
Полузащитник "Рубина" Константин Кучаев поделился эмоциями после вызова в сборную России.
Фото: РПЛ