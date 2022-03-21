"Футбол должен быть не только в Москве и Петербурге". Газизов рассказал, почему выступает за расширение РПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможном расширении РПЛ.

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— ФНЛ играла, там команды бились, надо и их интересы тоже учесть. Поэтому вопрос расширения и был поднят.



Я ратую только за одно — футбол должен быть не только в Москве и Петербурге, но и в региональных городах, — рассказал Газизов в эфире программы "Футбол России".



Напомним, ранее генеральный директор "Уфы" предложил ограничить доход для футболистов до 21 года. Функционер предлагает платить молодым игрокам не более 10 миллионов рублей в год.



Российская Премьер-Лига может быть увеличена до 18 команд. Сейчас в высшей футбольной российской лиге играют 16 коллективов.