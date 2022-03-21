— Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера "Рубина", — приводит слова Вилкова "СЭ".
50-летний Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре 2019 года. Под его руководством "Рубин" в 68 матчах одержал 29 побед, 14 раз сыграл вничью и 25 раз проиграл.
В последнем туре чемпионата России команда Слуцкого разгромно проиграла ЦСКА (1:6).
"Он будет вечно работать у нас". Гендир "Рубина" — о Слуцком
Вилков — о Слуцком: нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку
Отстраненный от работы российский арбитр Михаил Вилков высказался о главном тренере "Рубина" Леониде Слуцком.
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