"К расширению я отношусь крайне негативно, потому что спортивный принцип полностью отсутствует. Мы откроем реально дорогу для всякой нечисти. Но, в конце концов, неужели это принципиально, чтобы все команды РПЛ остались, сохранили свою прописку?
И почему в вопросе расширения РПЛ нужно идти на поводу у клубов? В конце концов, это что демократия? Мнение всех клубов это абсолют? Нашими клубами руководят кристально чистые, безумно-профессиональные люди?" - приводит слова Григоряна "ВсеПроСпорт".
Напомним, ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило сегодня, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18. С 1998 года чемпионат России состоит из 16 команд.
Кроме того, ранее сообщалось, что клубы также лоббируют введения моратория на вылет в этом сезоне, который позволит всем командам, выступающим сейчас в высшем российском дивизионе, сохранить свои места.
Григорян: почему в вопросе расширения РПЛ нужно идти на поводу у клубов? Это что, демократия?
Бывший тренер "Анжи" и "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал возможное расширение РПЛ.
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