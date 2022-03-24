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Сенников — о расширении РПЛ: спорный вопрос

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников высказался на тему возможного расширения РПЛ.
Фото: Getty Images
— Расширение лиги — спорный вопрос. С одной стороны, если нет международных матчей, то хочется, чтобы у нас было побольше игр, чем 30.

С другой стороны, есть финансовая составляющая и инфраструктура, которые не всегда позволяют командам достойно выступать в РПЛ, — приводит слова Сенникова ТАСС.

Ранее Исполком Российского футбольного союза отложил предложение руководства РПЛ об увеличении лиги с 16 до 18 команд. Как рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, этот вопрос отложен как минимум до конца сезона.

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Теги: Сенников РПЛ РФС
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