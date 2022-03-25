"Все мои товарищи по команде добры ко мне, парни очень хорошие, спасибо им огромное. Я хочу сказать всем спасибо, поблагодарить ребят из России, они помогали договариваться с клубом, помогли с переездом. Я ни о чем не жалею. Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше — не знаю, пообщаемся, посмотрим", - приводит слова Языджи "Матч ТВ".
Юсуф Языджи перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Лилля". По условиям аренды у "армейцев" есть право выкупа футболиста. В первых четырех матчах в РПЛ турецкий полузащитник отметился шестью голами за ЦСКА. Сегодня РПЛ признала его лучшим игроком февраля и марта.
Ранее появилась информация, что "Трабзонспор", воспитанником которого является Языджи, обсуждает возможное возвращение футболиста, но агент игрока опроверг эти слухи.
Языджи: на данный момент я в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше - не знаю, пообщаемся, посмотрим
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что примет решение о своем будущем в конце сезона.
Фото: РПЛ