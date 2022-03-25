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В ЦСКА прокомментировали информацию о желании Гинера уволить Алексея Березуцкого

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал информацию о том, что руководство красно-синих зимой хотело уволить главного тренера Алексея Березуцкого.
Фото: ПФК ЦСКА
Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что президент ЦСКА Евгений Гинер изначально выступал против назначения Березуцкого. Зимой Гинер выдвигал кандидатуру экс-наставника "Локомотива" Марко Николича, но глава совета директоров ЦСКА Максим Орешкин настоял на продолжении работы Березуцкого.

"Не буду комментировать все эти выдуманные нападки на наш клуб, а просто напомню читателям одну истину. В некоторых ситуациях принято говорить, что слова автора надо делить на два, четыре, а то и на восемь. В данном случае я бы посоветовал нашим болельщикам вообще не рассматривать его слова всерьез", - цитирует Аксенова "СЭ".

"Армейцы" одержали победы во всех пяти матчах после возобновления чемпионата. После 22 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие на одно очко отстают от "Динамо", которое идет на втором месте.

Ближайший матч ЦСКА проведет 3 апреля против "Урала". Игра на "ВЭБ Арене" начнется в 16:30 мск.

Источник: Гинер зимой хотел уволить Березуцкого из ЦСКА


Теги: ЦСКА Березуцкий А Аксенов
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