— Все стабильно, нормально. Никаких сокращений не было, — рассказал Измайлов в интервью "СЭ".
"Нижний Новгород" в начале этого сезона впервые повысился до уровня Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне команда Александра Кержакова с 24 очками занимает в турнирной таблице 11 место.
В сегодняшнем товарищеском матче нижегородцы в гостях уступили московскому ЦСКА со счётом 0:2.
В "Нижнем Новгороде" рассказали о финансовой ситуации в команде
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов высказался о финансовой ситуации в команде.
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