— Требования к каждой игре одни и те же: работать нужно. Где-то только тактические нюансы есть, — рассказал Глебов в эфире телеканала "Россия 24".
22-летний Глебов дебютировал в сборной России под руководством Валерия Карпина. Футболист также переходил в "Ростов" в тот момент, когда его уже возглавлял 53-летний российский специалист.
В нынешнем сезоне за "Ростов" Глебов в 22 матчах Российской Премьер-Лиги забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
Данил Глебов сравнил требования Карпина в сборной России и "Ростове"
Полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов сравнил работу тренера Валерия Карпина в двух командах.
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