Причиной изменения маршрута команды стало закрытие краснодарского аэропорта 24 февраля, сообщает пресс-служба столичного клуба.
До Ставрополя бело-голубые полетят на самолете, после чего на автобусе поедут в Краснодар. Расстояние между городами составляет около 300 километров.
Напоминаем, матч 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Динамо" состоится 3 апреля на стадионе "быков". Подопечные Сандро Шварца на данный момент занимают второе место в таблице РПЛ с 43-мя очками в 22-х играх. "Краснодар" замыкает топ-5 (36), имея матч в запасе.
"Динамо" поедет на матч с "Краснодаром" с пересадкой в Ставрополе
"Динамо" отправится на матч с "Краснодаром" через Ставрополь.
Фото: РИА Новости