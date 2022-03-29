Напоминаем, размер выплат московского клуба представителям интересов своих игроков составил свыше 2,6 млн евро и 385 млн рублей.
"Когда я был в "Спартаке", заплатил только агентские за Мозеса в районе 150 тысяч евро… Почему до и после меня такие траты – пусть делают выводы другие люди. Я совершенно не удивлен агентским "Спартака"… Я убрал кормушку, а они сделали ее снова", – сказал функционер Sport24.
Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся к аналогичной должности в "Уфе", где работал ранее.
После 22-матчей чемпионата России красно-белые расположились на девятом месте, набрав 27 очков. Следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут 2 апреля с "Локомотивом".
Газизов - о первом месте "Спартака" по выплатам агентам: я убрал кормушку, а они сделали ее снова
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о лидерстве красно-белых по тратам на агентов в 2021 году.
Фото: ФК "Уфа"