Источник: "Краснодару" могут позволить дозаявить трех нигерийцев из дубля

"Краснодару" могут разрешить дозаявить трех нигерийцев, которые играют за дубль южан.

Фото: ТАСС





"Завтра "Краснодару" могут разрешить дозаявить трех легионеров. Нигерийцы Ндука, Окоронкво и Олусегун играют за "Краснодар-2". … [Ситуация с легионерами] Тот самый форс-мажор. Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет", - написал журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале.



Также журналист отметил, что изменение правил в пользу "Краснодара" можно трактовать по-разному – руководство клуба могло успокоить легионеров и договориться с другим тренером.



В действующем сезоне "Краснодар" идет на пятом месте с 36-ю очками в 21-м матче. После возобновления сезона "быки" обыграли " По данным источника, проблема с юридической точки зрения заключалась в том, что в заявке на сезон " Краснодар " уже задействовал все 8 легионерских позиций, но никого из иностранных игроков уже нет в клубе."Завтра "Краснодару" могут разрешить дозаявить трех легионеров. Нигерийцы Ндука, Окоронкво и Олусегун играют за "Краснодар-2". … [Ситуация с легионерами] Тот самый форс-мажор. Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет", - написал журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале.Также журналист отметил, что изменение правил в пользу "Краснодара" можно трактовать по-разному – руководство клуба могло успокоить легионеров и договориться с другим тренером.В действующем сезоне "Краснодар" идет на пятом месте с 36-ю очками в 21-м матче. После возобновления сезона "быки" обыграли " Урал " (2:1) и " Спартак " (2:1) и сыграли вничью с "Уфой" (1:1).