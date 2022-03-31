По данным источника, проблема с юридической точки зрения заключалась в том, что в заявке на сезон "Краснодар" уже задействовал все 8 легионерских позиций, но никого из иностранных игроков уже нет в клубе.
"Завтра "Краснодару" могут разрешить дозаявить трех легионеров. Нигерийцы Ндука, Окоронкво и Олусегун играют за "Краснодар-2". … [Ситуация с легионерами] Тот самый форс-мажор. Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет", - написал журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале.
Также журналист отметил, что изменение правил в пользу "Краснодара" можно трактовать по-разному – руководство клуба могло успокоить легионеров и договориться с другим тренером.
В действующем сезоне "Краснодар" идет на пятом месте с 36-ю очками в 21-м матче. После возобновления сезона "быки" обыграли "Урал" (2:1) и "Спартак" (2:1) и сыграли вничью с "Уфой" (1:1).
Источник: "Краснодару" могут позволить дозаявить трех нигерийцев из дубля
"Краснодару" могут разрешить дозаявить трех нигерийцев, которые играют за дубль южан.
Фото: ТАСС